INNOCENTI IM3S - Une Mini allongée au style italien

En lançant la Morris 1100, la British Motor Corporation dévoilait un véhicule innovant pour toute la famille. Innocenti y a vu l’opportunité de lui offrir une renommée encore plus importante en apportant une touche de luxe et quelques bonnes idées.

L’IMS3S devait être la voiture la plus innovante et la plus élégante de son segment.

La Morris/Austin 1100, également connue sous le nom ADO 16, utilisait la plateforme technologique de la Mini, mais pouvait accueillir une famille entière à bord. Produite sous différentes marques (Austin, Morris, MG, Riley, Wolseley, Vanden Plas), chaque édition avait ses propres caractéristiques. Cette automobile a également été produite par le constructeur italien Innocenti, sous licence BMC.

Une évolution logique

En principe, la Morris/Austin 1100 n’était rien d’autre qu’une Mini allongée. Elle était dotée d’un moteur monté transversalement sous lequel se trouvait la boîte de vitesse, et la motricité était assurée par les roues avant. Mais pour l'ADO 16 quatre portes, Alex Moulton a développé le système Hydrolastic, un type de suspension combinant un élément en caoutchouc et un amortissement liquide, ce qui assurait un confort de suspension élevé et une tenue de route sportive.

Le véhicule a été lancé pour la première fois sous le nom de Morris 1100 en août 1962. D’autres modèles lui ont succédé, dont certains équipés d’un moteur plus puissant à double carburateur.

Sur le plan visuel, l’Innocenti IM3/IM3 S se distingue de la Morris 1100 par sa calandre et ses phares. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com À l’époque, l’Innocenti IM3 S affichait une vitesse de pointe d’environ 145 km/h. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com À l’arrière, elle arborait des feux intégrés et des pare-chocs de forme différente. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com

Un soupçon de GT

Le constructeur automobile italien Innocenti a eu le privilège d’adapter le produit de départ aux exigences italiennes. L’IM3 devait être le véhicule le plus innovant et le plus élégant de son segment, non seulement en Italie, mais également sur les marchés à l’exportation.

Dans le cadre de sa collaboration avec Pininfarina, le fabricant a donc retravaillé la partie avant. Les phares et les clignotants ont été placés sous un diffuseur et les lamelles de la calandre étaient désormais en acier. La version Innocenti se distinguait de la Morris 1100 par la forme de ses baguettes latérales et son clapet à essence.

De nombreux changements avaient également été opérés dans l’habitacle. Les instruments traditionnels de la Morris avaient laissé place à un compteur de vitesse et à un compte-tours tout en rondeur, avec des indicateurs de réserve de carburant, de la température du liquide de refroidissement et de la température de l’huile. Mais il y avait avant tout un volant plus fortement incliné, un véritable atout de la version Innocenti.

Au niveau du moteur, Innocenti avait misé sur le quatre cylindre bicarburation, qui atteignait 5500 tr/min à 58 ch SAE. Les dimensions (longueur de 3700 m, largeur de 1560 mm, hauteur de 1370 mm) équivalaient à celles des versions britanniques; le poids affiché de l’Innocenti IM3 était de 850 kg. Avec une vitesse de pointe de 145 km/h et une consommation de 7,4 litres aux 100 km, la petite cinq places était dans l’air du temps. En Suisse, elle était proposée à 11’500 francs en 1965. Comparé aux 7350 francs qu’il fallait débourser pour une Morris 1100, les 4000 francs supplémentaires réduisait néanmoins considérablement les possibilités d’exportation.

Au volant de l’élégant génie de l’espace

Ce que les ingénieurs ont réussi à produire, à savoir créer une véritable cinq places dont la banquette arrière n’avait pas qu’une fonction d’alibi sur une longueur de 3,7 mètres est à peine croyable. Et le moins qu’on puisse dire est qu’avec leurs adaptations, les Italiens ont réussi à créer une atmosphère noble. Les grands instruments ronds rappellent ceux des classiques Lancia et ne laissent rien à désirer en termes d'information. Le tableau de bord est de couleur carrosserie.