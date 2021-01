Grâce à la neige qui vient de tomber, la petite station de ski de Langenbruck , à Bâle-Campagne, a enfin pu ouvrir vendredi. Mais qu’à moitié. En effet, elle n'est autorisée à exploiter que la plus basse de ses deux remontées mécaniques. Car la seconde se trouve sur le territoire de Soleure, qui a interdit la pratique du ski. Mais c’est bien sûr au sommet du domaine qu’il y a le plus de neige.

«On ne peut que s’incliner», tempête Peter Hammer, exploitant des deux installations. Les autorités soleuroises ont pris cette décision pour ne pas surcharger les hôpitaux. Mais «nous avons des pistes très larges et pas trop raides, les accidents y sont extrêmement rares», argumente-t-il . Et de poursuivre: «Nous sommes un domaine skiable accessible depuis Bâle-Campagne et 90 % de nos hôtes viennent de ce canton».