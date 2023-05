Une miniréunion de One Direction en studio à Los Angeles

Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles et Louis Tomlinson, de One Direction, en décembre 2014, peu avant le départ de Zayn Malik.

Huit ans après le départ de Zayn Malik et sept ans après la pause annoncée par le groupe, One Direction a vécu une miniréunion à Los Angeles, a appris le «Sun». Selon le tabloïd, Niall Horan et Louis Tomlinson ont rejoint Liam Payne dans le studio dans lequel il enregistre son deuxième album. Harry Styles, actuellement en tournée mondiale, manquait à l’appel.