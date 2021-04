États-Unis : Une minisérie racontera la vie de Cyntoia Brown

Produite notamment par 50 Cent, elle se basera sur le livre écrit par cette ado condamnée à la prison à vie en 2004 pour avoir tué un homme qui voulait abuser d’elle.

La chaîne américaine Starz prépare une minisérie sur la vie de Cyntoia Brown. Coproduite par 50 Cent et l’actrice et animatrice La La Anthony, elle sera l’adaptation de «Free Cyntoia: My Search for Redemption in the American Prison System» («Libérez Cyntoia: ma recherche de rédemption dans le système carcéral américain»), le livre écrit par cette Américaine aujourd’hui âgée de 33 ans. En 2004, prostituée par son petit ami, elle avait tué un homme qui voulait abuser sexuellement d’elle et avait été condamnée à la prison à perpétuité pour ce meurtre.