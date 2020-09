Une minisportive d’une grande longévité

Si l’Autobianchi A112 n’avait pas existé, la marque italienne, créée en 1955 par le fabricant de vélos et de motos Bianchi avec Fiat et Pirelli, serait probablement tombée aux oubliettes aujourd’hui. Bien que plusieurs séries de voitures tout aussi innovantes qu’attrayantes – dont la Bianchina, la Stellina et la Primula – aient été produites pendant deux décennies, ces modèles ont rencontré relativement peu d’intérêt en Suisse. Il en était cependant tout autre pour l’A112 (ou A 112), grandement appréciée dans les pays germanophones.

Ses dimensions compactes et son faible poids, ainsi que sa vue dégagée font de l’A112 une voiture parfaite pour les routes de campagne (et en milieu urbain). Daniel Reinhard / www.zwischengas.com Au fil des années, un certain nombre d’éléments en plastique sont venus se greffer sur l’A112, mais le design présenté en 1969 a très peu changé. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com Les jantes en aluminium étaient spécifiques au modèle et la dimension des roues était 135 SR 13. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com

Une politique de plateforme intelligente

En septembre 1969, les premières photos de la nouvelle mini italienne ont été publiées dans la presse. Officiellement, l’A112 était inspirée de la Mini et un peu de la Honda N600. Sous la carrosserie se trouvait la technologie des modèles Fiat 850 (pour le moteur) 128 (pour le châssis).

Une sécurité inhabituelle

L’A112 n’était pas bon marché, mais pour 7195 francs, elle offrait une grande sécurité passive et active en plus de son allure coquette. Les freins à double circuit avec régulateur de puissance de freinage pour les roues arrière était tout autant de série que la direction à crémaillère en trois parties, les serrures tridirectionnelles, les pneus radiaux, un réservoir d’essence protégé avec tubulures de remplissage latérales, les points de fixation des harnais pour tous les sièges, les parties intérieures matelassées ou encore le rétroviseur extérieur à butée élastique.

Une Abarth avec une performance accrue

Dès septembre 1971, la célèbre A112 a reçu deux petites sœurs: l’A112E et l’A112 Abarth. Alors que la version «E» offrait plus de luxe, la puissance de l’A112 Abarth était, grâce au soutien de Carlo Abarth, augmentée de 32% et le couple de 19%. À l’extérieur, la version Abarth était reconnaissable à son capot noir mat et à une nouvelle calandre. À l’intérieur, le volant trois branches et l’instrumentation nettement plus complète faisaient le bonheur des pilotes sportifs.

Avec son moteur plus puissant, l’A112 pouvait désormais atteindre 150 km/h, ce qui était répercuté dans son prix, car il fallait désormais compter 10’790 francs pour se la payer. En conséquence, les acheteurs étaient plutôt des pilotes sportifs. Une version 70 ch de 1050 cm³ a rapidement suivi, qui fournissait effectivement 70 ch pour quelques centaines de francs de plus et dépassait la barre des 160 km/h. Elle a été construite, comme les autres modèles A112, jusqu’en 1985/1986. Au total, plus d’1,2 million d’A112 ont été produites et le nom Autobianchi a peu à peu été remplacé par Lancia.

À bord de l’un des derniers exemplaires