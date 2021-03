Bonne nouvelle pour commencer. Une majorité de femmes estiment que, dans les sphères privées, politiques et publiques, l’égalité a été atteinte dans une certaine mesure. Seul 4% disent que le principe d’égalité est pleinement mis en œuvre dans le domaine professionnel. Il reste cependant beaucoup à faire dans le domaine de la famille, en politique et dans la sphère privée. Là, 13% des sondées pensent que l’égalité y est «très bien» mise en œuvre. Reste que les jeunes femmes sont davantage critiques.

Égalité salariale en marche

Un salaire égal est le domaine où il est urgent d’avancer pensent 85% des sondées. Suivent la sécurité financière pour leurs vieux jours (69%) et, avec 68%, une aide pour favoriser la vie professionnelle et familiale. Quand on leur demande ce qu’elles pensent sur l’introduction de quotas pour promouvoir la place des femmes, 48% sont pour et 52% sont contre. Les jeunes femmes sont davantage favorables.