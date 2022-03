Internet : Une mise à jour d’urgence pour le navigateur Firefox

La fondation Mozilla a déployé un correctif qui colmate deux failles exploitées activement par des pirates.

Pour récupérer la nouvelle mise à jour 97.0.2, il suffit de se rendre dans la rubrique «Aide» du menu (en haut à droite) et sélectionner «À propos de Firefox» pour lancer le téléchargement et l’installation. Il ne reste ensuite plus qu’à relancer le navigateur pour l’appliquer. Mozilla a par ailleurs aussi mis à jour Firefox ESR vers la version 91.6.1, Firefox pour Android vers la version 97.3.0 et Focus vers la version 97.3.0.