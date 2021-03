Clip de l’Ensemble Symphonique de Neuchâtel : Une mise en images insolite de Stravinsky

L’Ensemble Symphonique de Neuchâtel a réalisé une surprenante et innovante vidéo de «La danse sacrale» du compositeur russe.

L’Ensemble Symphonique Neuchâtel fait fort avec sa vidéo de «La danse sacrale» du «Sacre du printemps» de Stravinsky. Le collectif neuchâtelois Supermafia, qui a notamment oeuvré durant plusieurs années aux côtés de Kadebostany et FlexFab, a inventé un dispositif, sous forme d’écrans, qui réagit selon ce que jouent les musiciens. Chaque son produit une lumière différente. Prodigieux! «C’est une fresque mosaïquée de 91 musiciens qui représente la disposition classique d’un orchestre lors d’un concert. Elle a été virtuellement construite, déconstruite et dérangée, ce qui a donné lieu à un clip intemporel mêlant patrimoine orchestral séculaire avec art graphique contemporain et minimaliste», s’est félicité l’Ensemble Symphonique de Neuchâtel dans son communiqué.