Arctique

Une mission au pôle Nord chamboulée par le Coronavirus

Les membres de la plus grande expédition scientifique jamais menée dans l'Arctique s'étaient préparés à tout, même aux attaques d'ours polaires. Mais pas à une pandémie qui menacerait la poursuite de leur mission.

Avec deux mois de retard, les scientifiques de cet équipage international, chargé durant plus d'un an d'étudier les conséquences du changement climatique au pôle Nord, devraient finalement pouvoir se relayer dans les jours qui viennent.

Ce climatologue et physicien, qui a déjà effectué un premier séjour de septembre à janvier à bord du Polarstern, avait élaboré avec son équipe plus d'une dizaine de scénarios en cas d'imprévu durant les 390 jours que doit durer l'expédition.

600 experts

L'expédition, baptisée MOSAIC et partie en septembre de Norvège, a pour objectif d'étudier à la fois l'atmosphère, l'océan, la mer de glacs et l'écosystème pour recueillir des données évaluant l'impact du changement climatique sur la région et le monde entier.

Quarantaine stricte

A bord du «Polarstern», qui a déjà affronté 150 jours de nuit polaire et des températures tombée à -39,5°C, l'équipe a vécu la mise sous cloche du monde à distance. «Beaucoup d'entre eux ont des familles et tentent évidemment de rester le plus étroitement possible en contact avec leurs proches par téléphone satellite», explique Torsten Kanzow, actuellement sur le brise-glace.