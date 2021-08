France : Une moitié de Daft Punk de retour à la musique

Près de six mois après la dissolution du mythique duo, Thomas Bangalter va signer la musique d’un ballet.

Getty Images via AFP

Thomas Bangalter (à g.) et Guy-Manuel de Homem-Christo ont signé des tubes mythiques.

La moitié de Daft Punk va faire son come-­back musical, six mois après l’annonce de la mort du mythique duo casqué de musique électronique. D’après Pitchfork.com, Thomas Bangalter va créer la musique de «Mythologies», un ballet de l’Opéra national de Bordeaux à voir en juillet 2022. «La danse, art de l’indicible par excellence, n’est-elle pas la plus à même de mettre à nu nos peurs, nos angoisses, et nos espoirs? Elle stigmatise nos rituels, révèle l’incongruité de nos postures qu’elles soient d’ordre social, religieuses ou païennes», écrit le chorégraphe, Angelin Preljocaj.