Football : Une monstrueuse reprise de volée en Arabie saoudite

De l’extérieur de la surface, le joueur d’Al Raed Mohamad Fouzair a réduit l’écart de façon spectaculaire contre Al Ittihad.

On joue les arrêts de jeu du match de championnat d’Arabie saoudite entre Al Raed et Al Ittihad, et c’est le moment qu’a choisi Mohamad Fouzair pour inscrire une somptueuse reprise de volée. De l’extérieur de la surface, l’attaquant d’Al Raed a magistralement sauvé l’honneur. En fin de compte, il ne restera qu’un geste technique exceptionnel n’ayant malheureusement pas changé grand-chose dans la défaite de son équipe (score final: 1-2). C’est tellement plus beau quand c’est inutile.