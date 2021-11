Chypre : Une montagne de fromage invendu à cause du coronavirus

L’île méditerranéenne de Chypre se retrouve avec une énorme quantité de halloumi, un fromage salé typique, invendue en raison des conséquences du coronavirus, qui a anéanti la demande nationale et internationale. Les producteurs disposent de plus de six millions de kilos de halloumi stockés dans des caves, a précisé, mardi, le ministre du Commerce, Natas Pilides, devant les députés du Parlement.

La demande de ce fromage, pouvant être frit sans fondre, s’est effondrée au cours de l’année écoulée, en raison des fermetures d’établissements dans toute l’Europe, pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ce qui a entraîné la fermeture d’hôtels et entravé le tourisme sur l’île. Désormais, le gouvernement chypriote mobilise ses ambassades à l’étranger pour aider les producteurs à écouler leurs stocks de halloumi - le produit d’exportation le plus important et le plus connu de l’île - vers d’autres marchés, a ajouté le ministre.