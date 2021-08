Lucerne : Une montgolfière fait sensation sur le lac

Un ballon à air chaud a effleuré l’eau de la rade de Lucerne mardi. Certains ont cru à un atterrissage d’urgence mais il s’agissait d’une manœuvre délibérée de l’aérostier.

Deux montgolfières ont fait sensation mardi matin au bord du lac des Quatre-Cantons à Lucerne. L'une d’elles a même effleuré la surface de l’eau. «J’ai cru qu’il s’agissait d’un atterrissage d’urgence, a confié un témoin. Et j’ai pensé que les bateaux qui s’approchaient du ballon orange étaient des embarcations de la police.»

L’aérostier, propriétaire du ballon publicitaire qui reproduit le flacon d’un produit de nettoyage, avait préalablement informé la police de Lucerne de cette action. «C’était un beau vol, grâce à des conditions de vent favorables, et le passage sur l’eau était intentionnel», confie le pilote. «On a décollé d’Aufschütti et on a finalement atterri près de Hochdorf.» Contactée, la police de Lucerne indique quant à elle n’avoir reçu aucune information concernant les deux montgolfières.