Canton de Zoug: Une montgolfière prend feu: trois blessés graves

Une montgolfière s’est embrasée samedi matin vers 6h à Hünenberg, dans le canton de Zoug. La police indique que l’accident s’est produit au tout début du décollage. L’engin s’est écrasé au sol après avoir parcouru une courte distance. Les pompiers sont intervenus immédiatement et ont pu maîtriser les flammes rapidement.

Sept personnes, quatre femmes et trois hommes âgés de 28 à 62 ans, étaient à bord de la nacelle. Trois d’entre elles ont été gravement blessées, les quatre autres s’en sortent avec des blessures plus légères. les causes de l’accident ne sont pas connues. Une enquête a été ouverte. En vertu de la loi fédérale sur l’aviation, le Ministère public de la Confédération participera aussi aux investigations.