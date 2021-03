Dix-huit exemplaires à travers le monde

Le jeune homme, à peine majeur au moment des faits au printemps 2020, a été notamment reconnu coupable de plusieurs vols (lire encadré), dont celui d’une montre Jacob&Co, fabriquée à 18 exemplaires à travers le monde. D’une valeur d’environ 600’000 francs, elle n’a jamais été retrouvée. Devant le Tribunal correctionnel, M. a raconté avoir quitté Genève une fois le délit commis, direction Lyon pour revendre la pièce. Mais les choses auraient mal tourné et des malfrats plus expérimentés et violents auraient fait main basse sur le butin. «Un objet tellement rare qu’il en est invendable», a réfuté Me Daniel Zappelli, conseil de la victime, «Je ne crois pas à cette version. Ils attendent de retrouver la liberté pour tenter de la revendre», a-t-il déclaré.

Un réseau, mais pas de bande

Pour le procureur Marco Rossier, M. est un professionnel. Il en veut pour preuves l’utilisation de plusieurs fausses identités de mineurs, l’utilisation de logements gratuits destinés aux mineurs non accompagnés, la publication de clichés des montres sur des sites spécialisés, des allers-retours avec l’Espagne et des contacts réguliers avec d’autres délinquants. Pour appuyer l’accusation, il relève que le prévenu, sans antécédents au casier judiciaire, est tout de même présent dans les fichiers de police de plus d’un pays européen. Une version battue en brèche par Me Imad Fattal qui décrit M. comme un petit malfrat, volant par opportunité, au gré des rencontres. «Les vols de montre de luxe côtoient celui d’un porte-monnaie et d’un VTT. Il n’y a là rien d’organisé et pas de groupe soudé et stable.» Au final, la Cour a bien retenu l’appartenance à un réseau, «tous se retrouvaient à Genève dans le but de voler des montres», mais écarté la circonstance aggravante de la bande, «car la procédure ne permet pas d’établir une organisation rodée avec des rôles définis».