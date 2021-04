France : Une montre d’Ettore Bugatti adjugée à plus de 300’000 francs

Vendu samedi aux enchères, ce bijou en or avait été créé par l’horloger suisse Mido sur commande du fondateur de la marque de voitures de luxe italienne.

En forme de fer à cheval, comme la célèbre calandre des voitures de luxe et de compétition Bugatti, la montre du «patron» était initialement estimée entre 80’000 et 120’000 euros.

De mains en mains

L’histoire de cette montre en or remonte à la fin des années 1920, période d’apogée de la course automobile, rappelle Alexandre Léger. Soucieux de remercier ses pilotes et ses mécaniciens, Ettore Bugatti va à cette époque commander à la manufacture horlogère suisse Mido quelques dizaines de montres en or avec un bracelet en cuir.