Une montre fabriquée dans l’avion Genève - New York

Mercredi 18 octobre, à l’arrière de la cabine Business du vol Swiss Genève - New York se déroule une scène inhabituelle. Deux gauchers sont assis face à un établi portatif, installé sur leurs sièges. Ils fabriquent une montre à plus de 10’000 mètres d’altitude. Le premier est un horloger neuchâtelois, Kevin Nebel, 38 ans, le second, Damien Perucca, 26 ans, est un steward genevois. Celui-ci n’a aucune expérience dans le domaine.