Cardi B: montre vaudoise à 375’000 dollars

Cardi B : Une montre vaudoise à 375’000 dollars pour la St-Valentin

Cardi B a reçu un beau cadeau de la part de son chéri, Offset: une montre Audemars Piguet conçue à la vallée de Joux.

Les stars rivalisent d’extravagance quand il s’agit de célébrer la fête des amoureux. Offset et Cardi B ne font pas exception. La journée du 14 février 2022, le rappeur avait rempli sa maison de dizaines de milliers de roses. Plus tard dans la soirée, il a offert un luxueux cadeau à sa bien aimée, qui a touché un pactole en justice . Celle qui a eu maille à partir avec les haters de sa fille de 3 ans a partagé en vidéo sa réaction quand elle découvre le présent de son chéri: une montre Audemars Piguet, dont la manufacture est située au Brassus, à la vallée de Joux (VD).

«Wouah, c’est incroyable. Merci chéri. Il veut que je m’intéresse davantage aux montres», dit Cardi B dans une story Instagram. Sur d’autres images, on voit Offset montrer son téléphone avec le même garde-temps sur l’écran ainsi que son prix: 375’000 dollars. «La vache!», s’exclame alors la New-yorkaise, qui a fait preuve de générosité en janvier 2022. «Le cadran et le bracelet ont été frappés à la main pour donner cet effet givré. Elle est faite entièrement à la main», précise encore Offset qui semble au fait des techniques horlogères. On rappellera que Cardi B n’est pas la première, ni la dernière, star à porter une montre de la marque vaudoise. En 2019, Bruno Mars, par exemple, en avait offert plusieurs exemplaires à des membres de son équipe.