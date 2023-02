Dew Pineda, une assistante administrative de 33 ans, fait partie de 22 candidats de «Are You the One?» programme diffusé sur Paramount+.

«Are You the One?» : Une Montreusienne dans une téléréalité américaine

Si vous avez regardé l’émission de téléréalité, proposée depuis le 18 janvier 2023, vous avez dû remarquer Dew, mais vous ignoriez certainement qu’elle vivait à Montreux (VD). Il faut dire que la candidate est présentée comme venant d’Espagne. Or, si elle est bien originaire de ce pays de la péninsule Ibérique, Dew vit dans le canton de Vaud depuis treize ans.

L’assistante administrative est arrivée dans «Are You the One?» – une téléréalité dans laquelle onze hommes et onze femmes doivent trouver leur partenaire idéal(e) – après qu’une de ses copines lui a parlé du casting. «Elle m’a envoyé une capture d’écran sur laquelle il était écrit qu’ils cherchaient des filles hispaniques ou latino-américaines pour une émission de dating. Je me suis dit que, comme je ne trouvais pas l’amour d’une façon «normale», j’allais essayer», se souvient-elle.

Dew, qui parle couramment espagnol, anglais et français, est arrivée sur le tournage, dans les îles Canaries, pleine d’espoir. «Je crois en l’amour et je pense qu’on peut le trouver dans un programme de télévision», dit-elle. Coachée par les producteurs et les psychologues de la téléréalité, la candidate a vu ses certitudes ébranlées et a compris pourquoi la plupart de ses relations n’avaient pas fonctionné: «Ils nous ont expliqué que la personne parfaite pour nous avait une expérience similaire à la nôtre, et ça m’a ouvert des perspectives. Avant cela, j’étais très fermée, je ne voulais pas de quelqu’un comme moi.»