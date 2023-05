Inde: Une morte remporte une élection locale

«Ashiya se faisait facilement des amis»

Ashiya Bi était très populaire et nombre de ses électeurs ont décidé de voter pour elle malgré son décès, afin de marquer leur respect et leur admiration. «Ashiya se faisait facilement des amis et les gens n’ont pas voulu rompre la promesse de soutien qu’ils lui avaient faite, d’où ce résultat», a déclaré Mohammad Zakir, un habitant du quartier, au quotidien «Times of India».