Payerne (VD) : Une motion pour féminiser les noms de rues largement balayée

Le Parlement payernois a refusé de donner davantage de noms de femmes à ses rues, afin de rendre hommage aux figures féminines. Un municipal s’explique.

Des rues qui portent des noms de femmes à Payerne? Une bonne idée sur le fond, mais pas sur la forme, selon le Parlement. La motion a donc été refusée à large majorité, rapporte «La Liberté», tandis que d’autres villes comme Genève ont récemment féminisé plusieurs rues . À Payerne, l’idée du projet est venue de Timour Luisier, élu vert au législatif local, et de sa collègue Léa Bucher, du Parti socialiste et indépendant. Et pour cause: mis à part une impasse nommée à la mémoire de Berthe de Souabe, aucune rue de Payerne ne porte de noms de femmes qui ont marqué la ville vaudoise ou qui l’ont mise à l’honneur.