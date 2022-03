Une motion relance le «foie gras graben» en Suisse

Interdire l’importation du foie gras? L’histoire se répète sous la Coupole fédérale, où le sujet revient régulièrement depuis les années 1990. À chaque fois, ce sont les mauvais traitements infligés aux volatiles (oies ou canards) qu’on gave. La méthode est interdite en Suisse, mais l’importation de foie gras de France ou de Hongrie demeure autorisée, au grand dam des amis des animaux et de certains éleveurs.

En souvenir de la motion Aebischer

Lundi, le Conseil national a accepté une proposition de l’agriculteur Martin Haag (UDC/ZH) par 119 voix contre 61. Voilà qui ravive la polémique au Palais fédéral sur les différences gastronomiques entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Certains élus du PLR soupçonnent le conseiller national socialiste Mathias Aebischer (PS/BE) d’avoir téléguidé cet élu UDC pour faire passer sa proposition débattue en 2017 et acceptée dans un premier temps par 99 voix contre 77 au National. «Mais, précise-t-il aujourd’hui, ma motion ne visait pas spécifiquement le foie gras. Je ne suis pas pour interdire. Cependant un pays qui interdit certaines méthodes de production non respectueuses des animaux ne devrait pas autoriser l’importation des produits qui en sont issus». Son texte visait aussi les cuisses de grenouilles ou des produits de pelleterie.