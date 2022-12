Une municipale démissionne à Bienne

Bienne (BE) : Une municipale démissionne: «Le Gouvernement ne gouverne plus»

Une semaine après le refus du budget 2023, la directrice des finances Silvia Steidle a quitté lundi le Conseil municipal. Elle a remis en cause des décisions de l’Exécutif.

«Je ne pars pas parce que la Ville n’a plus de budget, a annoncé lundi Silvia Steidle. Je remets mon mandat, parce que je ne peux plus réaliser la mission pour laquelle j’ai été élue au sein de ce Gouvernement». La directrice des finances a pris sa décision le week-end dernier. Selon elle, le budget 2023, refusé en votation populaire le 27 novembre , n’est que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

«Le Gouvernement ne gouverne plus à Bienne», déplore la conseillère municipale du Parti radical romand. Parmi ses griefs contre l’Exécutif, des investissements «en planification technique», qui se comptent en millions, et dépensés «sans tenir le gouvernail», rapporte Silvia Steidle dans le Journal du Jura. La Ville de Bienne s’apprête donc à commencer l’année 2023 sans budget, et sans directrice des finances, pourtant en poste depuis dix ans.