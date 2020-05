Venezuela

Une mutinerie tourne au drame dans une prison

Au moins 17 personnes sont mortes vendredi lors d'une mutinerie dans une prison à Guanare, au Venezuela.

«Le conflit est en cours», a indiqué de son côté à l'AFP Carolina Giron, de l'Observatoire vénézuélien des prisons, une ONG qui défend les droits des détenus. Selon elle, les détenus se sont soulevés parce que victimes de violences et «parce qu'on ne leur permet aucune visite et qu'ils n'ont ni pain ni eau». D'après elle, 2500 détenus s'entassent dans un établissement ayant une capacité de 750 places.

En raison de la pandémie de coronavirus qui sévit aussi au Venezuela, les visites des familles et proches aux détenus ont été interrompues. Or, les détenus reçoivent souvent de la nourriture et des médicaments grâce à ces visites. Selon cet Observatoire, quelque 97 détenus sont morts derrière les barreaux l'an dernier, dont 70% en raison de maladies comme la tuberculose, faute de médicaments et de soins.