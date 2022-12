Jura : Une mycose plonge les poissons du Doubs en eaux troubles

Cette espèce de champignon provoque chez les poissons, principalement chez les salmonidés tels que les truites et les ombres communs, des mycoses. Cela avait déjà été le cas entre 2010 et 2014. «Depuis, on n’avait enregistré que quelques épisodes mesurés mais là, c’est de nouveau l’hécatombe. Et c’est la première fois que nous voyons les poissons touchés avec cette ampleur avant la fraie! Auparavant, cela se produisait au printemps», a relaté anéanti, Thierry Christen dans les colonnes d’Arcinfo.