Wattenwil (BE) : Une mygale s’invite dans une cage d’escalier

La majestueuse clandestine reposait tranquillement sur une des marches menant au sous-sol d’un bâtiment. Son propriétaire reste inconnu.

La mission était insolite pour la police et les pompiers de Wattenwil (BE), dimanche dernier. Une mygale a été découverte par un employer du Café 44, au centre du village. La majestueuse clandestine reposait tranquillement sur une des marches menant au sous-sol du bâtiment à l’arrière du café, rapporte la « Bernerzeitung ».

La police aurait été immédiatement avertie. Et les pompiers dépêchés sur place pour attraper la créature à huit pattes. Silvan Dauner, le fils du propriétaire du bâtiment où la clandestine a été découverte, raconte qu’«un pompier a réussi à diriger délicatement la mygale vers une boîte en plastique à l’aide d’un balai». Mission réussie! Par la suite, l’exotique a trouvé refuge. Elle a été confiée à un particulier de Wattenwil (BE), en attendant de retrouver son propriétaire. Pour l’heure, on ignore d’où l’arachnide a pu s’échapper.