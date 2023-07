Afrique du Sud: Une mystérieuse explosion éventre la chaussée et tue une personne

Le corps d'un homme a été retrouvé jeudi matin. On compte également 41 personnes blessées.

Un corps a été retrouvé jeudi matin dans le centre historique de Johannesburg au lendemain d’une mystérieuse explosion qui a déchiré la chaussée, faisant valser piétons et voitures, a confirmé un porte-parole des services d’urgence de la ville.

Le mystère demeure entier

Les dégâts sur cet axe très emprunté par les minivans qui servent de taxis collectifs évoquaient un film catastrophe ou les lendemains d’un séisme. Les services d’urgence avaient initialement pointé une possible explosion de conduites souterraines de gaz, mais la compagnie de gaz Egoli a affirmé dans la soirée qu’il était «peu probable» que l’explosion «ait été causée par une conduite de gaz ou une fuite».

«Notre réseau n’a subi aucune perte de pression, ce qui indique que les conduites sont intactes. Nos clients dans la zone continuent à recevoir du gaz sans interruption», avait ajouté la société. Plus tard dans la nuit, la société a annoncé avoir détecté «une petite fuite» sur une conduite secondaire, mais estimé que cette «fissure dans le tuyau a été causée par l’effondrement de la route» et non l’inverse.