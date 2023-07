Vuadens: Une pollution provoque la mort de milliers de poissons

Des milliers de poissons sont morts à cause d’une mystérieuse pollution.

Jeudi vers 16h30, à Vuadens, une personne a remarqué que l’eau de la Sionge était trouble et que plusieurs poissons étaient morts. Dépêchés sur les lieux, une patrouille de police et un garde-faune ont établi que l’eau avait été polluée par un produit inconnu, dont la source se trouvait au lieu-dit le Maupas, dans le ruisseau du Diron. La pollution s’étendait ensuite jusque dans la Sionge, sur une distance d’environ deux kilomètres.

L’écosystème a été touché et toutes les espèces de poissons et écrevisses présentes dans ces cours d’eau ont été impactées. Plus d’un millier de poissons morts ont été découverts. Des prélèvements d’eau ont été effectués pour analyses. Par prudence, il est recommandé de ne pas pêcher en aval du secteur concerné ces deux prochaines semaines. Une enquête est en cours.