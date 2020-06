Vague de manifestations aux États-Unis

Une mythique attraction de Disney contrainte au relooking?

Plusieurs pétitions de fans de Disney demandent que «Splash Mountain», inspirée du film controversé «Mélodie du Sud», soit modifiée et qu’elle rende désormais hommage à «La princesse et la grenouille».

Ses célèbres canots en forme de bûches et sa descente finale vertigineuse en font l’une des attractions les plus populaires des parcs Disneyland en Californie et Disney World en Floride. Créée à la fin des années 80, l’incontournable «Splash Mountain» est basée sur l’histoire du film d’animation «Mélodie du Sud», sorti en 1946. Son histoire se déroule dans un champ de coton du Vieux Sud américain et met en scène des anciens esclaves et leurs anciens maîtres. À sa sortie, le film de Disney avait suscité la polémique en raison des stéréotypes racistes qu’il véhiculait et pour son apparente nostalgie du Sud d’avant-guerre.