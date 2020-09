Une nappe de la couleur du vin pour masquer les taches

Quand il y a une grande tablée avec une nappe blanche et que le vin coule à flots, inévitablement et malencontreusement, ladite nappe finie couverte de taches. C’est en partant de ce constat que le vignoble Galil Mountain en Israël, en collaboration avec l’agence de communication Leo Burnett, a imaginé différents tissus qui reprennent les couleurs de ses produits. Il y en a pour tous les goûts: sauvignon, rosé, cabernet et syrah. Le packaging des nappes reprend le code visuel de Pantone, le célèbre nuancier de couleurs.