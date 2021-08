Chypre : Une nappe de pétrole en provenance de Syrie menace les côtes

Une nappe de pétrole formée à la suite d’une fuite d’hydrocarbures dans une centrale électrique syrienne risque d’atteindre les côtes de l’île de Chypre.

Côté syrien, le ministre de l’Électricité a annoncé dans le journal progouvernemental Al-Watan avoir formé une commission pour enquêter sur l’incident, d’origine accidentelle selon l’agence de presse officielle Sana. Le ministre a précisé qu’entre deux et quatre tonnes de fioul s’étaient échappées de la centrale. Sur les premières images satellites reçues, une tache d’hydrocarbures de 36 kilomètres de long partant des côtes syriennes était visible, mais des images plus récentes laissent penser que la nappe de pétrole pourrait être bien plus large.