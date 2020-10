Extrême-Orient russe : Une nappe de pollution tue les animaux et blesse les baigneurs

Située actuellement près d’une plage au Kamtchatka, une large bande de produits toxiques à la dérive provoque la mort massive d’animaux marins et des brûlures aux habitants.

Una nappe de pollution de 40 km de long a provoqué des morts massives d’animaux et des blessures aux baigneurs au Kamtchatka, dans l’Extrême-Orient russe et se déplace sur l’eau, ont constaté jeudi des scientifiques.

Une «mousse suspecte»

Cette nappe de 40km de long et de 30 à 100 mètres de large dérive le long des côtes de la péninsule, selon un communiqué de l’Université fédérale d’Extrême-Orient, qui mène ces recherches.

Cette bande de pollution, que l’on pensait limitée à une plage, «a des limites claires, ne se désintègre pas et se déplace progressivement vers le sud» vers les îles Kouriles que la Russie et le Japon se disputent, «sans diminuer de taille», a indiqué le chef d’un laboratoire de biologie l’université, Kirill Vinnikov.

Cette pollution prend la forme d’une «mousse suspecte» de couleur «vert foncé». L’université a annoncé plus tard qu’il s’agissait de «micro-algues» et que les analyses se poursuivaient.

Selon de premiers résultats publiés jeudi par l’agence fédérale environnementale, les échantillons prélevés sur la plage contenaient «un niveau d’ion phosphate de 10,8 fois supérieur à la norme, de fer 6,7 fois supérieur et de phénol 2,9 fois supérieur à la norme», tout en précisant que cela prendrait plus de temps de déceler les éléments les plus toxiques.