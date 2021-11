Gaz à effet se serre : «Une narcose de sept heures équivaut à 15’000 km en auto!»

L’empreinte climatique des gaz anesthésiants est catastrophique. Des hôpitaux bâlois vont désormais utiliser d’autres moyens pour endormir leurs patients.

De plus en plus, dans les hôpitaux, seul l’oxygène est administré avec un masque, mais pas de substances anesthésiantes.

L’image du patient sur la table d’opération qui reçoit du gaz anesthésiant avant une intervention chirurgicale pourrait appartenir au passé. L’Hôpital universitaire de Bâle y a renoncé depuis la semaine passée. En effet, le gaz utilisé, le desflurane, est considéré comme un gaz à effet de serre. Et le patient qui l’inhale le rejette presque tel quel quand il expire. Dorénavant, l’option est l’utilisation d’anesthésiants administrés par intraveineuse. La méthode avec le gaz restera utilisée que dans de rares cas.

Contactés, les HUG (Hôpitaux universitaires de Genève) indiquent être parmi les pionniers de l’anesthésie par intraveineuse. «On ne peut cependant pas (encore) se passer complètement des anesthésiques inhalés, mais le desflurane n’est utilisé que très rarement», confirment les HUG. Dans le canton de Bâle-Campagne, le gaz a été abandonné depuis des années et à l’Hôpital de l’Île, à Berne, on finit les stocks tandis qu’à Zurich le gaz est utilisé au cas par cas.

Alternatives acceptables

Pour les praticiens, l’abandon du desflurane n’est pas un problème, rapporte la «Basler Zeitung», qui cite Luzius Steiner, chef anesthésiste à l’Hôpital universitaire de Bâle. «Il existe des alternatives plus respectueuses du climat et qui ne présentent pas d’inconvénients pour le patient, ni en termes de sécurité ni en termes de qualité du traitement, indique le spécialiste. En outre, les coûts du desflurane à l’achat et ainsi que ceux nécessaires à la maintenance de la machine qui le diffuse sont économisés.»