La bonne surprise de la sélection, c’est la présence de Jordan Lotomba. «C’est une formidable nouvelle pour nous. Jordan, c’est un vrai leader, sur le terrain et dans le vestiaire. De tous nos jeunes transférés dans l’un des grands championnats européens l’été dernier, c’est celui qui est parvenu à s’imposer le mieux», se réjouit le sélectionneur.

Milieux et attaquants : Toni Domgjoni (Zurich), Jérémy Guillemenot (Saint-Gall), Kastriot Imeri (Servette), Alexandre Jankewitz (Southampton), Felix Mambimbi (YB), Dan Ndoye (Nice), Noah Okafor (Salzbourg), Petar Pusic (GC), Fabien Rieder (YB), Filip Stojilkovic (Aarau), Simon Sohm (Parme), Bastien Toma (Genk), Andi Zeqiri (Brighton).

Plusieurs éléments se trouvent effectivement à cheval entre l’équipe A et les M21. Certains ont été laissés à disposition de Vladimir Petkovic (Eray Cömert, Becir Omeragic, Ruben Vargas…), d’autres, comme le latéral yverdonnois, seront bien de la partie pour l’immense défi que représente cette phase de groupes. Les Suisses affronteront l’Angleterre (le 25 mars), la Croatie (le 28) et le Portugal (le 31). Soit «le groupe le plus relevé des quatre», dixit Mauro Lustrinelli. Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale, qui se tiendront du 31 mai au 6 juin.