L’essai de navettes sans conducteur à Meyrin ne sera pas poursuivi. Ainsi en ont décidé les Transports publics genevois (TPG). En cause, principalement, le fait que la commune prévoit d’installer des gendarmes couchés sur le parcours remprunté par le véhicule. «Cela signifie qu’il faut entièrement recartographier le trajet», souligne François Mutter, porte-parole des TPG. De fait, la régie publique n’a pas sollicité la prolongation de la concession qui avait été accordée à la ligne et qui arrivait à échéance en janvier 2021. La ligne était déjà à l’arrêt, compte tenu de la situation sanitaire. Pour autant, «cela ne signifie pas que les TPG tournent le dos à la technologie des véhicules autonomes, bien au contraire, poursuit-il. Nous allons nous concentrer sur un projet en cours d’élaboration sur le site HUG de Belle-Idée.» Il s’agira de mettre en service et de tester le concept de navettes autonomes à la demande. Le projet est en bonne voie. En effet, 70% des parcours ont d’ores et déjà été cartographiés. Cette initiative permettra de familiariser des collaborateurs à cette technologie.