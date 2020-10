Ecublens (VD)Une navette autonome pour délivrer les repas sur le campus de l’EPFL

Bridé à 6 km/h et chaperonné par un étudiant du site d’Ecublens (VD), un petit véhicule jaune mis à disposition par La Poste Suisse se promène depuis lundi sur le campus de l’EPFL. Conçue par l’entreprise chinoise Neolix, cette navette autonome et complètement électrique a été imaginée pour la livraison.

Pendant environ deux mois, l’appareil baptisé «Adore» – pour «Autonomously Delivered Orders from Restaurants at EPFL» – sera coordonné par Durabilité EPFL, en partenariat avec l’unité Restauration et commerces. Cette petite voiture, qui ne dépasse pas 1,8 mètre de haut, est munie sur chaque côté de 11 compartiments verrouillés par code pouvant contenir les diverses marchandises à transporter entre l’Esplanade et l’Innovation Park de l’EPFL.

Ramasser la vaisselle sale

D’ici à peu près deux semaines, le véhicule sera utilisé, dans une deuxième phase, pour livrer des repas à une sélection de participants. La navette ira chercher la nourriture fournie par le restaurant Takinoa au Rolex Learning Center pour desservir par exemple le quartier résidentiel des Estudiantines. Equipée de capteurs, de caméras et d’un écran tactile, la machine est munie d’une antenne de réception satellite permettant de connaître précisément sa position en temps réel sur le tracé balisé.

Les clients de l’expérience pourront choisir un créneau et un lieu de livraison. La navette les préviendra de son arrivée par SMS, et leur fournira le code d’accès au compartiment contenant le repas souhaité. Large d’un mètre et longue d’environ trois mètres, la machine jaune pourra aussi recueillir la vaisselle lavable de la veille.

Alain Herzog/2020 EPFL

L’objectif d’une troisième phase d’expérimentation, qui débutera dans un mois, est d’élargir la livraison de repas, voire de marchandises à toute la communauté de l’EPFL. «Le campus est un véritable laboratoire vivant et ce projet nous permet d’une part de tester différentes solutions de mobilité et de logistique tout en promouvant, avec notre partenaire, une alimentation plus saine et locale», confie dans un communiqué le responsable du projet à Durabilité EPFL, Luca Fontana.