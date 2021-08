Vaud : Une négligence aux graves conséquences

Un ouvrier a été percuté par un train routier à l’arrêt dans une pente. La remorque s’est mise en mouvement à cause d’un freinage défectueux et du chargement d’une machine. Héliporté au CHUV, le blessé a pu être sauvé.

L’ouvrier blessé a été acheminé au CHUV par un hélicoptère de la Rega. Selon le rapport médical, sa vie a été sérieusement mise en danger. rega.ch

L’après-midi du 15 août 2019, la négligence et la fatalité s’étaient donné rendez-vous à Grandson (VD). Alain*, paysagiste suisse d’une vingtaine d’années, venait de quitter sa voiture de livraison avec remorque dans une pente de 10,5%. À environ un mètre de là, Christophe`, employé communal, s’attelait à des travaux dans une chambre en béton. Le chantier était signalé par un panneau et protégé par des barrières. Alain a ensuite ordonné à un collègue, dont il était le supérieur, de charger une rétro-pelle de 1700kg sur la remorque. Le chargement de la machine de chantier a provoqué la mise en mouvement du convoi en direction du malheureux employé communal. La voiture de livraison a terminé sa course contre la chambre en béton à l'intérieur de laquelle œuvrait l’ouvrier. Celui-ci a été percuté au niveau du dos et immobilisé sous la roue avant droite de la voiture de livraison.

Polytraumatismes et fractures multiples

Alain est aussitôt remonté dans le véhicule et a essayé de faire marche arrière pour sauver le malheureux ouvrier coincé. C’est en état d’inconscience et souffrant de polytraumatismes et de plusieurs fractures que l’employé communal a été héliporté au CHUV.

Selon le rapport médical établi par l’hôpital vaudois, les lésions graves causées par l’accident ont mis en danger la vie de Christophe. Il continue encore de souffrir des séquelles de ses blessures et pourrait continuer à en souffrir pendant longtemps encore. Mais les médecins n’ont pas pu déterminer une échelle de durée.

Reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule défectueux, Alain a écopé d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour avec un sursis de 2 ans et d’une amende de 1400 francs. Chiffrés à 15’000 fr, les frais de la cause ont été mis à la charge du jeune prévenu.

*Prénoms d’emprunt