Tennis : Une neuvième finale en Australie pour Novak Djokovic

Le Serbe n’a fait qu’une bouchée de la surprise de l’Open d’Australie, le Russe Aslan Karatsev. Il s’est imposé 6-3 6-4 6-2 et retrouvera le vainqueur du duel entre Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas.

Novak Djokovic, libéré de ses douleurs abdominales, a facilement battu jeudi le qualifié russe Aslan Karatsev (114e) 6-3, 6-4, 6-2 et jouera dimanche sa 9e finale à l’Open d’Australie, où il visera un 9e titre. «Je ne me suis pas senti aussi bien de tout le tournoi, je me suis senti super bien, pas de douleur, c’est mon meilleur match jusque-là. Ca arrive au bon moment, je suis ravi de me sentir comme ça», a commenté le Serbe.