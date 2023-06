Une nounou suspectée de maltraiter des enfants à Genève

Le Ministère public enquête sur le cas d’une nounou suspectée de maltraiter des enfants, révèle la «Tribune de Genève». Cette Carougeoise a passé une nuit au poste en début d’année. Prévenue de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance et d’éducation, elle a admis avoir donné des gifles aux enfants, mais nie les avoir frappé à coup de poing ou d’objets. Six familles ont porté plainte. Les enfants sont pour la plupart âgés de six mois à une année.