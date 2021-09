Apple : Une nouveauté de l’Apple Watch 7 irrite un développeur

Kosta Eleftheriou, créateur du clavier virtuel FlickType, accuse Apple d’avoir retiré son app pour proposer sa propre copie.

La réaction de Kosta Eleftheriou ne s’est pas fait attendre. Après la présentation de l’Apple Watch Series 7 par Apple, mardi dernier, aux côtés de sa nouvelle gamme d’iPhone 13, le créateur de l’app FlickType pour la montre connectée à la pomme n’y est pas allé par quatre chemins pour manifester son courroux: «Maintenant on sait. On se voit au tribunal, @Apple», a-t-il prévenu dans un tweet. Ce dernier était accompagné du message que lui avait envoyé la firme de Cupertino il y a quelque temps concernant la suppression de son outil de l’App Store car non conforme avec les règles de sa boutique en ligne, qui n’autorisaient pas de claviers pour l’Apple Watch.