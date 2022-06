Agressions sexuelles : Une nouvelle affaire amènera Kevin Spacey devant un juge londonien jeudi

Jeudi matin, la justice attend l’acteur américain à Londres. Ce cas concerne quatre accusations d’agression sexuelle sur trois hommes, alors qu’il dirigeait un théâtre dans la capitale britannique.

Après les États-Unis, le Royaume-Uni: l’acteur américain Kevin Spacey va comparaître, jeudi, devant un tribunal de Londres. La star de la série «House of cards», dont la carrière a été stoppée net par une série d’accusations depuis l’affaire Weinstein, est poursuivie pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes, entre mars 2005 et avril 2013. À cette période, il était directeur artistique d’un théâtre à Londres.

Fin mai, le Parquet britannique avait donné son feu vert à ces poursuites. Kevin Spacey s’était alors dit «déçu», mais avait annoncé son intention de se présenter à la justice britannique. «Je me défendrai contre ces accusations et, j’en suis sûr, prouverai mon innocence», avait ajouté l’acteur dans une déclaration transmise à l’émission matinale de la chaîne américaine ABC, «Good Morning America».

En 2005, 2008 et 2013

Scotland Yard a ouvert une enquête après avoir reçu des plaintes d’agressions sexuelles contre l’acteur, dont certaines auraient été commises dans le quartier de Lambeth, à Londres, où se situe le théâtre Old Vic, dont il fut directeur artistique entre 2004 et 2015. Ces accusations ont été formulées dans la foulée du scandale Weinstein, du nom du producteur de cinéma américain visé par de nombreuses accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles, révélées à l’automne 2017 par le «New York Times» et le «New Yorker».