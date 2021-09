Football américain : Une nouvelle année de gloire pour Tom Brady?

À 44 ans, le meilleur joueur de tous les temps en veut encore. Il aimerait amener une nouvelle fois son équipe des Tampa Bay Buccaneers au sommet.

Tom Brady n’est pas encore rassasié. AFP

Avec sept Super Bowls remportés, il est le «GOAT» du football américain, mais à 44 ans, Tom Brady n’est nullement rassasié: il s’apprête à écrire jeudi un nouveau chapitre d’une carrière qui défie le temps, avec ses Buccaneers, qui ouvrent la saison NFL contre Dallas.

En février, le meilleur joueur de tous les temps avait porté Tampa Bay au titre. Il avait encore étincelé, brisant la défense de Kansas City et écœurant le quarterback d’en face Patrick Mahomes, pourtant appelé à dominer depuis le sacre obtenu de ses mains magiques un an plus tôt.

Voilà presque 20 ans que Brady martyrise et transperce les arrière-gardes adverses et collectionne les bagues de champions.

Sa carrière a démarré le 23 septembre 2001, lorsqu’il a remplacé au pied levé le quarterback Drew Bledsoe, blessé, lors d’un match contre les New York Jets. Personne n’imaginait alors que cela marquerait le début de la dynastie des New England Patriots, Brady conservant le statut de titulaire pour le reste de la saison, qui s’est achevée par son premier Super Bowl.

Deux décennies plus tard, le joueur est toujours là, performant, et couronné de succès. Une longévité extraordinaire dans un sport professionnel parmi les plus destructeurs pour les organismes, où la durée moyenne d’une carrière de joueur n’est que d’environ 3 ans et quatre mois.

Sur une jambe

Après 19 ans et six titres chez les «Pats», Brady a quitté le nord-est du pays pour descendre dans la pointe sud floridienne. Et, bien aidé par le renfort de Rob Gronkowski, sorti de la retraite après l’avoir longtemps accompagné avec New England, il a mené Tampa Bay à une victoire surprise (31-9).

Beaucoup se sont demandé si c’était la plus grande réussite d’une carrière qui n’en manque pas et compte une multitude de records présumés imbattables. Car le parcours fut semé d’embûches au milieu de la pandémie de Covid-19, sans entraînements de présaison, rendant plus difficile son intégration dans sa nouvelle équipe.

«Il a apporté une mentalité de gagnant à un groupe certes talentueux, mais qui ne savait pas comment gagner», résumera l’entraîneur des «Bucs», Bruce Arians. Surtout que Brady a joué la saison sur une jambe, en délicatesse permanente avec un ligament d’un genou.

Tom Brady vise un huitième Super Bowl. AFP

N’étant pas du genre à regarder dans le rétroviseur, Brady est résolument tourné vers son nouveau défi, qui reste le même: ajouter un Super Bowl à sa collection.

«Nous avons eu la chance de conserver tout l’effectif de la saison passée. Nous misons sur la continuité, nous avons beaucoup de choses à réaliser, en nous appuyant sur une plus grande expérience collective», a-t-il dit, ajoutant: «Aussi bons que nous ayons été la saison dernière, il me tarde de voir à quel point on pourra l’être cette saison.»

Chiefs revanchards

Brady estime que la marge de progression est grande pour une équipe qui a terminé deuxième de sa conférence derrière les Saints de La Nouvelle-Orléans, lors de la dernière saison régulière (11 victoires, 5 défaites), avant de briller pendant les play-off. «Ce n’est pas comme si nous avions gagné tous nos matches. Nous avons dû lutter de nombreuses fois. Nous pouvons nous améliorer dans beaucoup de domaines», a prévenu Brady, comme un message à la concurrence, qui sera d’abord incarnée par Kansas City.

Revanchards, les Chiefs ont renforcé leur ligne d’attaque autour de Mahomes, en recrutant Joe Thuney et Kyle Long. Ce qui en fait des favoris crédibles.

De jeunes quarterbacks et du public Cette saison sera en outre l’occasion de découvrir les premiers pas de jeunes quarterbacks, tels Trevor Lawrence, choisi en première position de la Draft par les Jacksonville Jaguars, et Zach Wilson, qui tentera de faire des New York Jets une équipe compétitive. Enfin, le public sera de retour. Les nouveaux protocoles Covid-19 encouragent les joueurs à se faire vacciner, ceux le refusant étant soumis à des règles plus strictes et à des tests plus fréquents.