Une arme contre les bactéries qui résistent aux antibiotiques

Genève : Une nouvelle arme contre les bactéries antibiorésistantes

Les scientifiques se sont concentrés sur la bactérie Klebsiella pneumoniae, à l’origine de nombreuses infections respiratoires, intestinales et urinaires, résistante aux antibiotiques courants et dont certaines souches sont mortelles pour 40% à 50% des malades. Ils ont cherché un moyen de l’affaiblir pour qu’elle ne puisse plus échapper au système immunitaire. Et ils ont découvert qu’un médicament déjà existant pour combattre l’herpès, l’edoxudine, la rendait vulnérable. Cette stratégie comporte un atout non négligeable: en fragilisant cette bactérie sans la tuer, le risque qu’une résistance apparaisse est limité. Après ce succès en laboratoire, l’efficacité d’un tel traitement chez l’être humain doit maintenant être confirmée.