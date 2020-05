Coronavirus

Une nouvelle arme trouvée contre le Covid-19?

Un revêtement anti-microbes serait en mesure d'éliminer le coronavirus de surfaces jusqu'à 90 jours en une seule application, selon une étude préliminaire publiée vendredi.

Trois ou quatre mois

Le scientifique a qualifié la technologie de «nouvelle avancée dans le contrôle des infections». «Cela ne remplace pas un nettoyage et une désinfection régulière», a prévenu M. Gerba, «mais cela vous couvre entre la désinfection et le nettoyage». La substance incolore est pulvérisée sur les surfaces, et doit être réappliquée tous les trois ou quatre mois.

Le revêtement dénature les protéines du virus et attaque sa couche protectrice. Les chercheurs ont effectué leurs tests sur le coronavirus humain 229E, dont la structure et la génétique sont similaires à celles du SRAS-CoV-2, mais qui ne provoque que des symptômes bénins du rhume et est donc plus sûr à utiliser.