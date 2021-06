Vaud - Une nouvelle arnaque à la Rolex circule sur WhatsApp

Non, ce n’est pas ce week-end que vous allez gagner une Rolex grâce à un ami qui vous veut du bien. Même si c’est ce que promet un message qui circule actuellement sur WhatsApp dans le canton. La Police cantonale vaudoise met actuellement en garde la population: ce message est en réalité une tentative de phishing . Ce n’est d’ailleurs de loin pas la première fois que des hackers tentent d’obtenir des données bancaires en faisant miroiter de belles récompenses.

«Les gens nous alertent généralement par email, et on en reçoit des dizaines par semaine. Par exemple, des faux appartements à louer qui nécessitent de payer des acomptes avant même d’avoir visité le bien… Mais l’arnaque à la Rolex est particulièrement présente en ce moment», précise Christian Bourquenoud, porte-parole de la gendarmerie.

Si on reçoit un tel lien, renvoyant vers un site visiblement non officiel et un peu trop beau pour être vrai, il faut donc surtout ne pas cliquer dessus. Un site tenu par les polices de Suisse propose par ailleurs des conseils sur la façon de réagir dans de nombreuses situations louches ou dangereuses.