Afrique : Une nouvelle attaque djihadiste fait 7 morts au Niger

À quelques jours de l’élection présidentielle au Niger, une attaque djihadiste a causé la mort de 7 soldats dans l’ouest du pays.

L’élection présidentielle aura lieu dimanche 27 décembre au Niger, un des pays les plus pauvres du monde.

Le pays, parmi les plus pauvres du monde, organise dimanche un double scrutin présidentiel et législatif marqué par le départ volontaire du chef de l’État Mahamadou Issoufou après deux mandats. Le Niger, secoué par de nombreux coups d’État, n’a encore jamais connu de succession entre deux présidents élus depuis l’indépendance en 1960.

Lundi matin, une patrouille de l’armée «est tombée dans une embuscade tendue par des éléments terroristes lourdement armés sur des motos et à bord de véhicules dans le secteur Taroun, une localité située à 57 km au nord-est de Ouallam», aux environs de la frontière malienne, selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense reçu jeudi par l’AFP.

Conflits intercommunautaires

«Le bilan est le suivant: côté ami 7 militaires décédés, deux militaires et un civil blessés. Côté ennemi quatre terroristes neutralisés (tués, NDLR) (…) la riposte spontanée» de l’armée a «permis de neutraliser 7 terroristes» supplémentaires et «de mettre en déroute les assaillants», selon le ministère, qui fait état de motos et d’armement récupérés.