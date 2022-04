Genève: Une nouvelle base de départ rive droite pour le paddle

Dès le 15 mai, les amateurs de paddle disposeront d’une base de départ à la Perle du Lac. L’association Stand up & Supfullness, créée pour l’occasion, va collaborer avec le club de ski nautique de Genève, qui exploite l’endroit depuis des décennies. «Nous animerons les lieux de 13h à 19h, proposerons des cours et des formations pour tous, ainsi que des camps d’été pour les enfants», expose Michael Sanchez. L’association ne louera pas de matériel. Elle mettra en revanche à disposition, gratuitement, une douche et des casiers où les sportifs pourront ranger leurs effets personnels et leurs planches.