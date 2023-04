Une nouvelle brique translucide et isolante inventée en Suisse

Avancée dans le monde de la construction: une équipe du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) a développé une brique de verre translucide et isolante qui permet même de réaliser des éléments porteurs. Jusqu’à présent, il n’existait aucun matériau de ce type sur le marché (voir encadré).

Le nouveau produit, appelé Aerobrick, est «une brique d’un nouveau genre remplie d’aérogel». Bon isolant thermique, cette nouvelle brique «permet d’économiser des frais de chauffage – sans couche d’isolation supplémentaire appliquée sur la maçonnerie». De plus, l’aérogel étant presque transparent, les chercheurs ont ainsi obtenu «un système de construction translucide et isolant».

L’Aerobrick a une conductivité thermique mesurée de 53 W/m∙K (watt par mètre kelvin) et une résistance à la compression de près de 45 MPa. Ce qui représente «la plus grande capacité d’isolation d’une brique qu’on puisse trouver dans la littérature spécialisée, et a fortiori sur le marché», précise le laboratoire.