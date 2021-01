Amérique latine : Une nouvelle caravane de migrants se prépare

Les autorités mexicaines, guatémaltèques et honduriennes ont annoncé lundi se préparer au départ depuis le nord du Honduras d’une caravane de migrants à la recherche d’une vie meilleure aux États-Unis.

Des délégations des autorités des trois pays impliqués ont inspecté lundi le poste-frontière de Corinto entre le Honduras et le Guatemala, à environ 200 km au nord de Tegucigalpa, la capitale du Honduras.

Covid-19

«L’objectif (est de) déterminer les mesures (à prendre) permettant de recevoir la caravane», selon un communiqué des autorités guatémaltèques. «La priorité est d’assister les enfants migrants non accompagnés, ainsi que les groupes vulnérables», précise le communiqué.

Les trois pays impliqués ont annoncé dans une déclaration commune vouloir favoriser des migrations «sûres, ordonnées et régulières» et renforcer la lutte «contre le travail illégal de migrants et la traite d’êtres humains».