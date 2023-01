Ski alpin: Une nouvelle démonstration de Marco Odermatt à Cortina

24 heures après son succès à Cortina d’Ampezzo (Italie), Marco Odermatt a remis ça lors du deuxième super-G dans la station des Dolomites. Le Nidwaldien a devancé l’Italien Dominik Paris (+ 0’’76) et l’Autrichien Daniel Hemetsberger (+ 1’’03). Cette 19e victoire en Coupe du monde, la huitième dans la discipline, lui permet de creuser l’écart en tête du classement général (+313 points) et de la spécialité (+148) sur Aleksander Aamodt Kilde, éliminé après 30 secondes de course. Mattia Casse, troisième samedi, a connu le même sort.

Sur un parcours difficile et piégeux, tracé par l’entraîneur des Suisses Reto Nydegger, Marco Odermatt, parti avec le dossard No 11, a réussi la manche parfaite. Il a été le seul à tailler la courbe du «Delta» en prenant tous les risques. Ce passage clé aura coûté la course de plusieurs concurrents. Le Norvégien Kilde, le Valaisan Loïc Meillard, déjà éliminé la veille, le Grison Stefan Rogentin et le Zurichois Niels Hintermann y sont passés à la trappe. D’autres, comme le Français Alexis Pinturault (6e), ont préféré jouer la sécurité.